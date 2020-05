Energie : Unternehmen Steag kann in Fernwärme investieren

Zusätzlich zum bisherigen Kraftwerk in Fenne, will das Energie-Unternehmen Steag noch ein Kraftwerk für die Erzeugung von Fernwärme errichten. Der Völklinger Stadtrat gab jetzt grünes Licht dafür. Foto: BeckerBredel

Völklingen Durch eine Änderung des Bebauungsplans kann das Unternehmen nun tätig werden.

Das Unternehmen Steag New Energies GmbH kann neben dem Kraftwerk in Völklingen-Fenne ein Heizkraftwerk für die Fernwärmeversorgung bauen. Der Völklinger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung in der Neuberger-Halle einer entsprechenden Änderung des Bebauungsplans zugestimmt.