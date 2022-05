Kinderfest, Weinwanderung und mehr : „Unser Dorf Obersalbach“ – ein Verein erfindet sich neu

Obersalbach Bald großes Kinderfest – allerdings: kein Weinfest mehr.

Dass der bisherige „Verein für Kultur und Brauchtum Lätitia Obersalbach-Kurhof“ nicht altbacken ist, soll sich künftig auch in einem neuen Namen widerspiegeln: Der rund 110 Mitglieder starke Club organisiert in dem 600-Einwohner-Ortsteil von Heusweiler unter anderem Open-Air-Konzerte, den „Rock in den Mai“ sowie – mit weiteren Partnern – Kirchenkonzerte, ein großes Kinderfest und die Weinwanderung. Doch bei der Werbung neuer Mitglieder stieß man zuletzt zunehmend auf ein Problem: „Bei jüngeren Leuten, etwa jungen Familien, die in den Ort ziehen, wirkte der Vereinsname, vor allem der Begriff ,Brauchtum‘, oft abschreckend“, erklärt der 1. Vorsitzende Klaus Prediger. „In Gesprächen wurde uns häufig gesagt, dass sich der Namen altbacken anhört. Wir mussten viel Überzeugungsarbeit leisten, dass wir das nicht sind.“

Nun hat die Mitgliederversammlung einstimmig einen neuen Namen beschlossen: „Unser Dorf Obersalbach“. Im Vereinslogo, das stilisiert den Ort zeigt, wird der Name mit dem Untertitel „attraktiv, lebendig, kulturell“ kombiniert. „Obersalbach ist ein Ort, in dem man gerne ist. Das Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl soll sich im Vereinsnamen widerspiegeln“, erklärt Prediger.

Diese Zukunft sieht durchaus gut aus. Die Zahl der Vereinsmitglieder ist trotz Corona konstant geblieben, finanziell ist der Verein gesund – und der Terminkalender mit Veranstaltungen gut gefüllt. Das beliebte Obersalbacher Weinfest, das 17 Jahre lang gemeinsam mit den Tennisfreunden ausgerichtet wurde, kann allerdings nicht mehr ausgerichtet werden. „Das ist von den beiden Vereinen personell einfach nicht mehr zu stemmen“, erklärt Prediger. Weit mehr als 100 Personen waren bei dem Fest im Einsatz. „Viele Ältere können nun nicht mehr mithelfen.“ Dafür werde man aber an der im vergangenen Jahr erstmals ausgerichteten Weinwanderung festhalten: „Die Resonanz war überwältigend.“ Am 1. und 2. Oktober wird es eine Neuauflage geben. Zudem gibt‘s am 25. Juni das 7. Obersalbacher Open-Air mit der Band „Time 4 two“. Das nächste Fest liegt aber schon viel näher: Am kommenden Sonntag, 15. Mai, 14 bis 18 Uhr, gibt es, nach zweijähriger Zwangspause, wieder ein großes Kinderfest auf dem Dorfplatz, ausgerichtet gemeinsam mit der Erzieher-Akademie des Berufsbildungszentrums Saarlouis (TGSBBZ). Es gibt eine Kinderolympiade, den Auftritt eines Zauberers, Schmink-Aktionen, eine Hüpfburg, eine Tombola und vieles mehr. Rund 60 angehende Erzieher, die derzeit die Berufsschule besuchen und in verschiedenen Kitas der Region arbeiten, haben die Veranstaltung als Projektarbeit im Rahmen ihres Schulunterrichts geplant und organisiert - mit vielen Spielen und Aktivitäten für Kinder jedes Alters. Der Erlös geht an die Ukraine-Hilfe.