Geknaubt oder nicht, das ist hier die Frage Geislautern: Teer statt Pflaster sorgt für Unmut

Ist das Flickschusterei, Knauberei oder ein Provisorium, was da in der Kloppwaldstraße, im Völklinger Stadtteil Geislautern, gemacht wurde? Anwohner Jörg Wiotte hat uns über eine Bürgersteigsanierung informiert, die „unglaublich“ sei. Der Bürgersteig sei voller Löcher gewesen, die ausgebessert werden mussten. Das ist auch geschehen. „Aber es sieht katastrophal aus.“ Eine Firma aus Luisenthal habe die Arbeiten im Auftrag der Stadt erledigt, „da der Teer nur von Haus 3 bis Haus 11 gereicht hat, wurden die Arbeiten eingestellt. Auf Nachfrage, ob das deren Ernst sei, wurde uns gesagt, wenn nochmal Geld da ist, würden sie weiter machen“, so Wiotte.