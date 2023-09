Und wieder hat’s gekracht Unfallschwerpunkt Lauterbach durch Raser?

Am späten Samstagabend ist es im Völklinger Stadtteil Lauterbach gegen 22.15 Uhr zu einem Alkoholunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, kollidierte ein 23-jähriger Franzose in der Hauptstraße, nahe Einmündung Kreuzwaldstraße, „aufgrund alkoholischer Beeinflussung zunächst mit einem Verkehrsschild und in der Folge mit einem geparkten Pkw“, Fotos zeigen zudem, dass der betrunkene Fahrer auch fünf fest im Boden verankerte Poller durch die Wucht des Aufpralls umgeknickt hat, während das Verkehrsschild komplett abgerrissen in der Wiese liegt. Zudem musste auch eine Mülltonne dran glauben. Beide Autos mussten von einem Abschleppdiensten entfernt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.