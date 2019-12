Pech gehabt in Völklingen : Unfall-Opfer bekommt Ärger wegen Drogen

Foto: dpa/Stefan Puchner

Völklingen Zu einem Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss ist es am Donnerstagmorgen im Völklinger Stadtteil Ludweiler gekommen. Der Unfall ereignete sich in der Völklinger Straße. Wie die Polizei berichtet, sind dort ein schwarzer BMW und ein grauer Ford Fiesta zusammengestoßen, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

