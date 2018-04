Unbekannter greift in die Supermarktkasse

Diebstahl

Diebe knacken Kasse an Waschanlage (red) In der Nacht zum Freitag hat ein bislang Unbekannter die Kassenautomaten einer Waschanlage in der Rathausstraße aufgebrochen, berichtet die Polizei. Der Täter flüchtete anschließend mit dem entnommenen Bargeld, einem geringen zweistelligen Betrag. Hinweise bitte an die Polizei Völklingen, Tel. (0 68 98) 20 20.