Sachschaden : Unbekannter beschädigt Auto in Kettelerstraße

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Windschutzscheibe eines in der Kettelerstraße in einer Hauseinfahrt geparkten grauen VW Passat von einem Unbekannten auf eine nicht bekannte Art und Weise beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red