Polizei sucht Zeugen : Vandalismus auf einer Baustelle in Luisenthal

Luisenthal Radlader beschädigt, Verkehrsschilder weggeworfen: Unbekannte haben in Luisenthal auf einer Baustelle randaliert.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag mehrere Verkehrsschilder an der Baustelle auf der B51 in Luisenthal entwendet und in das angrenzende Gebüsch geworfen. Zudem haben sie nach Angaben der Polizeiinspektion Völklingen die Scheiben eines dort geparkten Radladers eingeschlagen. Die Höhe des Schadens ins noch unklar.