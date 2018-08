später lesen Polizeibericht Unbekannte klauen mehrere Maschinen FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

(red) Unbekannte sind am Wochenende in eine Lagerhalle am Holzplatz in Fenne eingebrochen. Laut Polizei schlugen sie die Scheibe ein und stahlen mehrere hochwertige Arbeitsmaschinen. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.