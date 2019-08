Stadtrat beschließt Sitzungsgeld und Pauschalen für Fraktionen : Über 140 000 Euro kostet die Ratsarbeit

Völklingen Dazu kommen noch diverse Ausschuss-Sitzungen in Völklingen. Streit gab es am Donnerstag um Aufsichtsratsposten.

Es gab schon Gesprächsbedarf bei den Fraktionen, bevor die Stadtratssitzung in Völklingen begonnen hatte: In Gruppen standen CDU und SPD zusammen. Im Laufe der Sitzung wurde deutlich, warum. Für einige Aufsichtsräte gab es mehr Kandidaten als Plätze. SPD-Fraktionschef Erik Kuhn beantragte deshalb, diese Besetzungen von der Tagesordnung zu nehmen. Er müsse die neue Situation mit seiner Fraktion jetzt nochmal beraten. Stefan Rabel (CDU) und Stephan Tautz (Wir Bürger) unterstützten den Antrag. Rabel sagte, erst jetzt lägen einige Vorschläge von Linken und Grünen auf dem Tisch. „Auch wir müssen neu beraten.“ Das erzürnte vor allem die Grünen Manfred Jost und Gerold Fischer, aber die Mehrheit aus SPD, CDU und Wir Bürger setzte sich durch. Jost sagte nach der Sitzung, Grüne und Linke hätten sehr wohl rechtzeitig angekündigt, Kandidaten aufzustellen.

Der Stadtrat hat am Donnerstag auch beschlossen, wie viel Geld seine Mitglieder und die Fraktionen für ihre Arbeit bekommen. 25 Euro gibt es pro Sitzung, dazu kommen 150 Euro Auslagenpauschale im Monat. Die sieben Fraktionschefs erhalten alle einen Grundbetrag von 270 Euro und zuätzlich noch neun Euro pro Fraktionsmitglied monatlich. Weil die SPD mit 13 Sitzen stärkste Fraktion ist, erhält der Vorsitzende Erik Kuhn am meisten. Auch beim Fraktionsgeld liegen die Sozialdemokraten vorne. Jede Fraktion bekommt 135 Euro pro Monat und 37,80 pro Fraktionsmitglied. Die kleinste Fraktion mit zwei Stadtratsmitgliedern ist der Zusammenschluss aus FDP und Freien Wählern. Bei zwölf Stadtratssitzungen pro Jahr kommt eine sechsstellige Summe zusammen: rund 140 630 Euro Steuergeld kostet die Arbeit der Kommunalpolitiker. Dabei sind die Ausschusssitzungen noch gar nicht mitgerechnet. Die Linke hatte beantragt, die neun Euro pro Fraktionsmitglied für den Fraktionschef zu streichen, ebenso die 37,80 Euro pro Fraktionsmitglied für die Fraktion. Der Antrag scheiterte. Anschließend stimmte aber auch die Linke dem Punkt „Sitzungsgeld und Auslagenpauschalen“ zu, was einiges Schmunzeln im Rat auslöste.

Der hat auch die Aufwandsentschädigung für die drei Ortsvorsteher beschlossen. Die ist nach der Einwohnerzahl gestaffelt. Der Völklinger Ortsvorsteher Stephan Tautz bekommt 871 Euro monatlich. Zusätzlich erhält er noch Geld als Fraktionschef der Vereinigung „Wir Bürger Völklingen“. Der Ortsvorsteher in Ludweiler bekommt 347 Euro pro Monat, der in Lauterbach mit 274 Euro monatlich am wenigsten. Damit liegen die Ortsvorsteher nach Angaben der Verwaltung unter den Höchstsätzen, die das Kommunale Selbstverwaltungsgesetz erlaubt. Das hatte der Völklinger Stadtrat 2014 so beschlossen.