Der TV Ludweiler-Warndt veranstaltet am Samstag, 12., und Sonntag, 13. Januar, seine 48. Internationale Volkswanderung. Start und Ziel ist die Warndthalle in Ludweiler in der Hohlstraße. Start ist von 7 Uhr bis 13.30 Uhr. red