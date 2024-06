Leere Kassen in Völklingen Trotz Pleitegeier grünes Licht für Haushalt

Stellen Sie sich vor, Sie gehören zu einer vierköpfigen Familie, und am Ende des Jahres liegen die Ausgaben ihres Haushalts 4000 Euro über den Einnahmen. 4000 Euro „Schulden“ in zwölf Monaten? Geht ja irgendwie noch. Allerdings hat Ihr Haushalt schon bisher fast Jahr um Jahr ein Gesamtdefizit von bald 25 000 Euro angehäuft, und es ist absehbar, dass auch in den kommenden Jahren für Ihren Vier-Personen-Haushalt rund 6000 Euro Miese jährlich hinzukommen.