VÖLKLINGEN Im Völklinger Café Ritual muss niemand zum Smartphone greifen, denn hier gibt’s auch eine große Auswahl an Lesestoff.

Im Café Ritual in der Völklinger Innenstadt gibt es nicht nur Kaffee, Kuchen und Frühstück, auch kostenlose Lektüre gehört zum Angebot. Die Bücher stehen in einer drei Meter breiten Regalwand. Die Mini-Bibliothek ist gut sortiert: Ken Follett, Tom Clancy und Noah Gordon sorgen für spannende Unterhaltung. Wer die Klassiker mag, greift zu Goethe. Oder wie wär’s mit einem Abenteuer von Harry Potter?

Als Inhaber Ali Cetecioglu das Café im Dezember 2019 in der Bismarckstraße eröffnete, wollte er einen Treffpunkt mit besonderer Atmosphäre schaffen. Die Gäste sollten nicht dauernd aufs Smartphone schauen, sondern beim Lesen zur Ruhe kommen, erklärt seine Lebensgefährtin Nevin Lattuca. Den Grundstock für die Sammlung bildeten eigene Bücher – beide lesen selber gerne. Sie versichern, dass das Angebot gut angenommen wird. Immer wieder stöbern Besucher im Regal. Ein Bildband über Völklingen sei der Renner, berichtet Stammgast Otmar Bohr. Das Buch wandere von Tisch zu Tisch, verbunden mit Erzählungen und Erinnerungen an früher. Zur Fußgängerzone in der City oder zur Hütte fällt fast jedem eine Geschichte ein. Und weil die Bibel und der Koran ebenfalls in dem schmucken Bücherschrank zu finden sind, tauschen sich die Besucher auch öfter mal über die Religionen aus.