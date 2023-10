Saarstahl Die Konkurrenz in Sachen „grüner Stahl“

Völklingen/Essen/Salzgitter · Saarstahl, Dillinger, die Landesregierung, Gewerkschaften, Politiker jeder Couleur an der Saar, Stahlwerker und auch der Völklinger Stadtrat fordern, dass endlich die Förderzusagen kommen, um die Transformation der Stahlindustrie angehen zu können, und mit Hilfe von Wasserstoff „grünen Stahl“ zu produzieren sowie der Stahlindustrie an der Saar den Weg in die Zukunft zu ebnen.

Auch Saarstahl-Konkurrent Thyssenkrupp kocht noch traditionell Stahl – hier ein Stahlarbeiter in Duisburg. Doch der Konzern will ebenfalls auf „grünen Stahl“ umstellen und hat schon Förderzusagen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Wer allerdings den Anschein hatte, dass Saarstahl mit solchen Plänen Vorreiter ist, der liegt wohl nicht ganz richtig. Unter anderem Saarstahl-Konkurrent Thyssenkrupp mit Hauptsitz in Essen hat bereits seit Juli grünes Licht von der EU-Kommission und eine Förderzusage über knapp zwei Milliarden Euro – 1,3 Milliarden von der EU, 700 Millionen Euro vom Land Nordrhein-Westfalen. Und die Firma Salzgitter AG hatte schon im April einen Förderbescheid über eine Milliarde Euro erhalten. Die Unternehmen hätten ihre Anträge „früher gestellt als die Saarländer“, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung.