Johann Sebastian Bach – Kantaten Bach zieht um nach Völklingen

Völklingen/Saarbrücken · Seit gut 15 Jahren füllte die Reihe „BACHkantaten“ mit ihren Konzerten regelmäßig große Kirchen in Saarbrücken. Nun geht es in der Völklinger Versöhnungskirche mit den Werken des Barock-Altmeisters weiter. Die Akustik soll besser sein als in der Landeshauptstadt.

23.08.2024 , 07:00 Uhr

Die Völklinger Versöhnungskirche wird neuer Schauplatz der Bach-Kantaten. Von links: Steffi Hemstedt vom „Freundeskreis für Musik in der Versöhnungskirche“, sowie von der „Stiftung historische Musik“ Organist Rainer Oster und Nike Keisinger. Foto: BeckerBredel