Schockierender Vorfall in Völklingen : Tierschützer retten verletzte und verwahrloste Hündin

Völklingen Offene Wunden, Tumore, ein kaputtes Bein. Eine extrem verwahrloste Hündin haben Tierschützer in Völklingen gerettet.

Tierschützer in Völklingen sind schockiert: Am vergangenen Freitag (29. Dezember) entdecken sie eine extrem verwahrloste Hündin mit offenen Wunden, einem kaputten Bein, einem Bandscheibenvorfall, mehreren Tumoren an den Saugzitzen und stark verfilztem Fell. „Wie viel Leid kann ein Tier ertragen.....?“, fragt der Tierschutzverein Völklingen auf seiner Facebook-Seite am Nikolaustag.