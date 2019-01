Axel Barth wird die höchste Auszeichnung der Bundesanstalt THW übergeben, das Ehrenzeichen in Gold. Barth war über 15 Jahre lang Ortsbeauftragter des THW-Ortsverbandes Völklingen-Püttlingen und hat die Hilfsorganisation maßgeblich geprägt. Zudem wird an Dirk Weber das THW Ehrenzeichen in Bronze übergeben.