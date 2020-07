Nach Corona : Bei Titania gibt es mehr als „Masquerade“

Es geht wieder los. Theaterleiter Jürgen Reitz im Theater Luisenthal, wo die Titania-Truppe jetzt endlich wieder spielen darf. Foto: BeckerBredel

Völklingen Nach langer Corona-Pause steckt das Völklinger Theater voller Pläne. Auch ein Sommerprogramm gehört dazu.

Die Aufführungen des Theatervereins Titania gehören zum festen Kulturprogramm der Stadt Völklingen. Aber auch von Titania hat man in den letzten Wochen keine Vorstellung sehen können. „Wir hatten für den 20. März die Premiere von „Terror“ von Ferdinand von Schirach geplant. Eine Woche vorher kam der Lockdown und wir mussten vorerst alles ausfallen lassen“, erklärt Jürgen Reitz, Künstlerischer Leiter, Regisseur und oft auch Autor der Stücke, die der Verein Titania spielt.

Nun aber kann es wieder losgehen. Am Samstag, 18. Juli, wird das leichte, sommerliche, kabarettistische Programm „À la carte“ aufgeführt. „Das ist eine Mischung aus Kabarett und Comedy, aus eigenen und adaptierten Ideen, Musik und Schlagern, die jeder kennt, mit neuen Texten“, erklärt Jürgen Reitz.

„À la carte“ wurde bereits im Januar gezeigt, jetzt wurde es umgestellt, ergänzt, an den Sommer angepasst. Weitere Vorstellungen finden am 1., 7., 8., 28., 29. August statt, sowie am 19. September.

Es sind so viele Aufführungen geplant, da in Coronazeiten nicht alle Sitzplätze der ehemaligen Turnhalle Luisenthal, der neuen Spielstätte von Titania, besetzt werden dürfen. „Es gelten derzeit natürlich strenge Regeln. Zuerst wurde der Eingang auf die Seite verlegt, er ist behindertengerecht. Dann muss Abstand gehalten werden und eine Maske bis zum Platz getragen werden. Außerdem muss man sich anmelden und Name und Adresse angeben. Aber so dürfen wir 30 Besucher pro Aufführung empfangen. Wir haben in unserer Halle ‚Theater Luisenthal’ gute Bedingungen“, sagt Jürgen Reitz weiter.

Im September wird auch „8 Frauen“ von Robert Thomas aufgeführt werden. „Das Stück hatten wir ursprünglich für Mai geplant. Nun ist am 11. September die Premiere“, sagt der Regisseur. Dagegen werden die übrigen beiden Stücke, „Terror“ von Ferdinand von Schirach und „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn, erstmal verschoben.

„Wegen der Besetzung haben wir „Terror“ auf das Frühjahr 2021 gelegt“, erklärt Jürgen Reitz. Und „Der nackte Wahnsinn“ ist erstmal auf unbekannte Zeit verschoben. Dafür wird es im Herbst noch eine neue, eigene Produktion geben, „Masquerade“. „Dieses Programm ist eine Mischung aus Tanz, Bewegung und Sprache, und alles dreht sich um die Maske. Es wird daher einen aktuellen Bezug geben, aber es geht noch weiter“, erläutert der Künstlerische Leiter.

In dem Programm werden Texte von Edgar Allen Poe, sowie Giovanni Boccaccios „Decamerone“ verarbeitet. Premiere ist am 30.Oktober, weitere Aufführungen folgen am 31.Oktober, sowie im November. Bis dahin kann man sich über das leichte, sommerliche „À la carte“ freuen, die bunte Mischung aus Kabarett, Comedy und Musik.