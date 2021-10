US-Duo spielt am 27. Oktober im Wasserwerk Simschel : The Cold Stares live in Völklingen

The Cold Stares live in Völklingen

US-Duo spielt am 27. Oktober im Wasserwerk Simschel

The Cold Stares sind Chris Tapp (li.) und Brian Mullins Foto: The Cold Stares

Völklingen Das US-Duo spielt am 27. Oktober im Wasserwerk Simschel

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021 macht um 19.30 Uhr die amerikanische Blues-/Rockband The Cold Stares aus Indiana/USA auf ihrer Europa-Tournee Station im Wasserwerk Simschel in Völklingen. Die Organisatoren der Event-Location feiern den kommenden Auftritt im Wasserwerk als „kleine Sensation“.