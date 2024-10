Vibrancy Open Air 2025 Techno-Beats zurück in der Völklinger Hütte

Möglich wird das neue Festival durch die Zusammenarbeit mit Vibrancy Music aus Stuttgart, die besondere Locations mit elektronischer Musik inszenieren. „Außergewöhnliche DJs“ werden „mit der Aura des Erzplatzes“ zusammen ein „einzigartiges Erlebnis“ schaffen, kündigte das Presse-Team des Weltkulturerbes per Pressemitteilung am Freitag an.