Polizei sucht zwei Täter : Mit Pistole bedroht und Geld entwendet – Völklinger Taxifahrerin überfallen

Völklingen In Völklingen wurde eine Taxi-Fahrerin mit einer Waffe bedroht und überfallen. Zuvor ließen sich die Täter von ihr noch zum Nordring fahren.

Zwei noch unbekannte Verbrecher haben, kurz nach 24 Uhr in der Nacht zu Donnerstag, in Völklingen eine Taxifahrerin überfallen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Raub in der Straße Nordring in Höhe von Haus Nr. 69. Zuvor war das Taxi über die Taxizentrale Völklingen zur Bushaltestelle am Weltkulturerbe Alte Völklinger Hütte bestellt worden. Dort stiegen zwei Männer in das Taxi und ließen sich zum Nordring fahren. Bei der Ankunft forderten die Täter dann die Taxifahrerin lautstark auf, ihre Einnahmen herauszugeben.