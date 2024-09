Diese Bank bleibt Targobank Völklingen freut sich über gutes Halbjahr

Völklingen · Die Targobank Völklingen habe „ihren Wachstumskurs auch im ersten Halbjahr 2024 fortgesetzt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bankhauses. Es gebe ein hohes Interesse an Finanzierungen und Geldanlageprodukten, die persönliche Beratung vor Ort sei weiterhin sehr gefragt, so Pressesprecherin Sonja Glock.

12.09.2024 , 07:00 Uhr

Foto: Targobank