Ballet, Kindertanz, Showtanz und Fitnesskurse Ballett in Naßweiler jetzt auf zwei Etagen

„Hier riecht noch alles so frisch“, sagt die Mutter einer Tanzschülerin, bevor sie Larissa Quinten am Samstagnachmittag Blumen überreicht. Kein Wunder, bis vor kurzem hat man in den Räumen noch gearbeitet. Vor der Tür werden noch zusätzliche Parkplätze eingerichtet, aber drinnen ist jetzt alles fertig. „Viel Erfolg!“, wünscht eine Besucherin bei der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten des Tanz- und Kreativzentrums im Großrosseler Ortsteil Naßweiler. Bisher wurde ausschließlich in der ersten Etage unterrichtet – nach der Erweiterung ist nun doppelt so viel Platz in der „Schule für künstlerischen Tanz im Warndt“. Als die Friseurin im Erdgeschoss in Rente ging und ihren Salon schloss, übernahm Ballett- und Tanzpädagogin Quinten die Räume. Dann wurde kräftig in die Hände gespuckt und umgebaut, mehr als ein Jahr dauerte es von den ersten Planungen bis zur Eröffnung.