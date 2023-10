Die Arbeit einer Tagesmutter Warum Tagesmütter relevanter werden

Das sieht auch Angela so. Sie ist Tagesmutter in Geislautern. In ihrem Kinderhaus „Casa del Bambini“ betreut sie drei Kinder. „Ich habe die Möglichkeit mich in Ruhe auf jedes Kind individuell einzustellen. Jedes Kind hat seinen eigenen Charakter, seine eigenen Vorlieben oder Dinge, auf die man besonders achten muss. In meiner Lage kann ich das schnell aufgreifen, kann gegebenenfalls noch am gleichen Tag das Gespräch mit den Eltern aufsuchen. Ich habe das Privileg, mit ausreichend Zeit zu arbeiten“, sagt die 36-Jährige.