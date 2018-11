später lesen Tag der offenen Tür Tag der Grundschüler am Einstein-Gymnasium Teilen

Twittern







Am Samstag, 1. Dezember, um 8.30 Uhr beginnt am Albert-Einstein-Gymnasium in Völklingen der Tag der Grundschüler. Bei diesem Tag der offenen Tür stellt die Schule ihr Bildungsangebot vor. red