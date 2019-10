Völklingen-Lauterbach : Einbruch in Gaststätte: Polizei sucht Zeugen

(red) Ein unbekannter Täter sind in der Nacht auf Montag in der Hauptstraße in Völklingen-Lauterbach in eine Gaststätte eingebrochen. Er hebelte die Eingangstür zum Schankraum auf, schaltete die Alarmanlage aus und öffnete gewaltsam zwei Spielautomaten.

