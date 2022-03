Fußball-Oberliga : Röchling vor sportlich und strukturell wichtigem Wochenende

Rollt im Hermann-Neuberger-Stadion weiterhin der Ball – oder gehen beim krisengeschüttelten SV Röchling Völklingen die Lichter aus? Foto: BeckerBredel

VÖLKLINGEN Fußball-Oberligist Völklingen startet an diesem Samstag in die Abstiegsrunde. Am Sonntag findet eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt.