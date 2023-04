Fußball Für sie bedeutet Vereinsliebe mehr als nur zu kicken

Mike Eggert und Felix Stüttgen vom SV Geislautern sind vom Saarländischen Fußball-Verband (SFV) für ihre ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet worden. Eggert gehört zum fünfköpfigen geschäftsführenden Vorstand des Clubs, der in der Landesliga Süd auf Rang sechs steht und an diesem Sonntag um 17 Uhr beim unangefochtenen Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken II spielt. Er kümmert sich um Fragen, die mit dem Spielbetrieb zusammenhängen. So sitzt der 35-Jährige zum Beispiel bei Gesprächen mit potentiellen Neuverpflichtungen mit am Tisch.