Streit um Grundschule in Wehrden : Warum Schüler in Wehrden künftig bei Verkehrslärm betreut werden müssen

Die Stadt Völklingen konnte dieses Gebäude für einen „Schnäppchenpreis“ kaufen. Dort sollen Betreuungsräume für die Freiwillige Ganztagsschule angesiedelt werden. Foto: Ruppenthal

Völklingen Die Grundschule in Wehrden soll erweitert werden. Bei den Plänen sollten die Kinder mitreden dürfen. Doch ihre Wünsche werden jetzt wohl übergangen.

Anne Herzhauser erklärte dem versammelten Bauausschuss das Problem mit einem Gedankenexperiment: „Stellen Sie sich vor, Sie verbringen jeden Tag viele Stunden in einem Raum. Direkt daneben verläuft eine große Straße, über die so viele Lkw und Autos brettern, dass man nie die Fenster des Raums öffnen kann. Und jetzt stellen Sie sich vor, der Raum wäre nicht direkt neben einer Durchgangsstraße, sondern ruhiger gelegen. Wenn Sie die Fenster öffnen, hören Sie nur die Vögel und leiden nicht unter Lärm und Gestank.“

Die Kinder der Grundschule Wehrden waren mit diesen beiden Möglichkeiten konfrontiert und entschieden sich für letztere Option. Geht es nach Ihnen, sollen die neuen Betreuungsräume nicht an die Schaffhauser Straße gesetzt werden, sondern in einen Neubau mit direkter Schulhofanbindung. Der Bauausschuss hat sich jedoch für den Standort an der Straße und gegen den Kinderwillen entschieden.

In der Bauausschuss-Sitzung am Donnerstag im Großen Saal des Neuen Rathaus erklärte die Stadt die Beweggründe für das Projekt. Die Grundschule Wehrden soll zu einer Freiwilligen Ganztagsschule ausgebaut werden und benötigt dazu zusätzliche Räume und eine Mensa mit angeschlossener Küche. Die Planungen zogen sich über mehrere Jahre, da die Einwände mehrerer Parteien beachtet werden mussten. Zuerst erwarb Völklingen ein Gebäude neben Schulgelände und Schaffhauser Straße zu einem Schnäppchenpreis. Dieses konnte jedoch aus Rücksichtnahme auf den Nachbarn nicht beliebig vergrößert werden. Deshalb plant die Stadt zusätzlich einen Neubau für die Mensa auf dem Schulhof.

Blick auf die Grundschule Wehrden. Der Mensaneubau soll neben das Eckhaus in die Kleine Bergstraße. Foto: Ruppenthal

Das Architektur-Büro Blass & Weber wurde mit der Planung beauftragt. Das Lehrer-Kollegium stimmte den Plänen zu und alle Hindernisse schienen aus dem Weg geräumt zu sein. Doch die Schulkinder blieben bei dem Prozess außen vor. „Wir mussten das Partizipationsverfahren im September 2020 mit einem Mahnschreiben anstoßen, obwohl das deutsche Baurecht eigentlich ein Mitspracherecht einräumt“, kritisiert Anne Herzhauser, die Vorsitzende von „Gaius Pfiffikus“. Der Verein ist für die Betreuung der Kinder in der Freiwilligen Ganztagsschule zuständig.

„Erst im August dieses Jahres haben wir eine Genehmigung für das Verfahren bekommen. Dann haben wir einen Architekten beauftragt, der anhand des Bauplans mit den Kindern ihre Wünsche herausgearbeitet hat“, beschreibt Herzhauser den Prozess. Die Kinder hätten den Wunsch formuliert, die Räume zu tauschen. Die Betreuung sollte im Neubau angesiedelt werden und die Mensa, in der sich die Kinder nur kurze Zeit aufhalten, an die Straße. Doch der gewünschte Raumtausch wurde in der Beschlussvorlage nicht erwähnt. Stattdessen steht dort, dass sich Schülerinnen und Schüler im Partizipationsverfahren eine Rutsche und ein Trampolin gewünscht hätten, die nun auch kommen sollen.

Stephan Michely ist der verantwortliche Architekt der Stadt Völklingen. „Wir haben nicht gesehen, dass das eine Verbesserung ist“, sagt er. Sie würden Luftreinigungsfilter installieren, sodass man keine Fenster aufmachen müsste und gute Verglasung würde den Straßenlärm draußen halten. Auch die Schulleiterin Daniela Busse-Braun nimmt an der Sitzung teil und äußert grundsätzliche Zweifel am Ergebnis des Partizipationsprozesses. „Nach meiner Erfahrung können Kinder nicht über die Funktionalität entscheiden, sondern eher über die Ausstattung der Räume“, sagt sie.

Der Eingang zur Regenbogenschule im Völklinger Stadtteil Wehrden. Foto: Ruppenthal

Erik Roskothen (SPD) zeigt sich entrüstet vom Vorgehen der Stadt. „Völklingen hat das Partizipationsverfahren in Auftrag gegeben, aber will uns das Ergebnis vorenthalten. Ich fühle mich um diese Info betrogen und traue der ganzen Vorlage nicht mehr.“ Ratsmitglied Rabe erkundigt sich, ob noch eine Umplanung möglich wäre.

Das will Projektleiter Torsten Coenen jedoch unbedingt verhindern. „Ich arbeite schon zwei Jahre an dem Projekt, und jetzt will das Innenministerium, dass wir vorankommen, sonst droht uns der Verlust der Förderung.“ Der Umbau des bestehenden Gebäudes kostet 2,5 Millionen Euro und wird zu 90 Prozent vom Innenministerium gedeckt. Der Neubau kostet eine Million Euro, 400 000 Euro schießt das Bildungsministerium zu. „Wenn wir jetzt versuchen, die Nutzung zu ändern, macht der Fördergeber nicht mehr mit“, behauptet Projektleiter Coenen. Der SZ liegt allerdings ein Schreiben des Innenministeriums vor, in dem ein Sprecher darauf hinweist, dass es bei der Doppel-Förderung keine Probleme gäbe und die Stadt für die konkrete Bauausführung zuständig sei.

