Streit in Völklinger SHG-Kliniken Zu viel Ferngesehen?

Allerdings ist es zu kurz gegriffen, ausschließlich auf die SHG zu schauen. Ja, Reformen beim Finanzieren von Kliniken sind geplant, aber eben noch nicht umgesetzt. So gehen inzwischen von Klinik-Mitarbeiter auch in Völklingen Vorwürfe in Richtung Gesundheitsministerien von Bund und Land: Man lasse die Kliniken am ausgestreckten Arm verhungern, während dort verzweifelt versucht wird, Strukturen in der Hoffnung zu ändern, dass sie dann irgendwie zu den Reformen passen. Bis dahin gehe dann auch so manches gewollt über die Wupper. Lässt sich das Gegenteil beweisen? Schon. Wenn die Ministerien endlich Gas geben bei den Reformen.