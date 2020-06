Völklingen Im Völklinger Stadtteil Heidstock sind fünf Straßen nach „Helden“ der deutschen Kolonialzeit benannt. Paul von Lettow-Vorbeck (1870 - 1964) aus Saarlouis war als rücksichtsloser Militarist bekannt.

Gustav Nachtigal (1834 - 1885) war zwar längst nicht so sehr von rassistischen Vorurteilen geprägt wie viele andere Afrikaforscher seiner Generation. Dennoch wurde er später zum Kolonialbeamten und trug in dieser Funktion zur Ausbeutung des Kontinents bei.

Der Namensgeber der Röchlinghöhe war der eng mit der Völklinger Hütte verbundene Unternehmer und überzeugte Nazi Hermann Röchling (1872 - 1955). Er war maßgeblicher Akteur der saarländischen Rüstungsindustrie, in der er auch Zwangsarbeiter beschäftigen ließ. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er wegen Kriegsverbrechen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Am ersten Jahrestag seines Todes wurde der bis dato Bouser Höhe genannte Stadtteil im Jahr 1956 in Hermann-Röchling-Höhe umbenannt. Nach jahrelangen Protesten wurde sein Vorname 2013 gestrichen. Eine Gedenktafel erinnert weiterhin an seine Verdienste um die Stadt Völklingen, ohne seine Verbrechen zu erwähnen.