Vorschläge aus Völklingen : Straßen, die nach Verbrechern benannt wurden, sollen umbenannt werden – aber wie?

Ellenruth Freifrau von Gemmingen-Hornberg (rechts mit ihrer Schwester Ingeborg Gußmann), eine Enkelin Hermann Röchlings, gehört zu den Anregungen einer Bürgerinitiative, die sich Gedanken über Namenspatroninnen für Straßen auf dem Völklinger Heidstock macht. Foto: bilderwerk

Völklingen Verantwortliche, die an Verbrechen während der deutschen Kolonialzeit beteiligt waren, standen oftmals auch als Namensgeber für Straßen in saarländischen Städten und Gemeinden Pate. Damit soll Schluss sein. Doch welche Prominente sollen nun an deren Stelle rücken? Es gibt konkrete Vorschläge.