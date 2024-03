Landesturnfest Ein Ort, viele Landesmeisterschaften

Noch breiter kann man im Breitensport kaum aufgestellt sein: Mit fast 72 000 Mitgliedern in 334 Vereinen ist der Saarländische Turnerbund (STB) – nach dem Saarländischen Fußball-Verband – der zweitgrößte Sportfachverband an der Saar. Und die Turnvereine haben nicht nur viele Mitglieder, sondern mit dem Landesturnfest auch „die größte saarländische Breitensport-Veranstaltung“ im Köcher, so der saarländische Innen- und Sportminister Reinhold Jost (SPD) bei der Vorstellung des Landesturnfestes 2024, das vom 30. Mai bis zum 2. Juni in Völklingen ausgerichtet wird. Erwartet werden etwa 5000 Teilnehmer. Völklingen empfängt die Besucher mit einem Umzug, zahlreichen Mitmach-Angeboten und Konzerten (wir berichteten).