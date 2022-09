Erster Schultag : Start-Termine für Erstklässler in Völklingen

Völklingen Am 5. September geht die Schule los.

Grundschule Bergstraße/Zweigstelle Röchlinghöhe: Die Einschulungsfeier der Schulneulinge ist bei gutem Wetter auf dem Schulhof, ansonsten in der Schulturnhalle. Die Feier beginnt für die Klasse 1.1 um 9.30 Uhr, für Klasse 1.2 um 9.50 Uhr, für Klasse 1.3 um 10.10 Uhr, für Klasse 1.4 um 10.30 Uhr und für Klasse 1.5 um 10.50 Uhr. Unterrichtsbeginn für die Klasse 2 ist zur gewohnten Zeit um 8.05 Uhr. Die Klassenstufen 3 und 4 in der Dependance Röchlinghöhe beginnen wie gewohnt um 8 Uhr.

Grundschule Ludweiler/Lauterbach: Die Begrüßungsfeier der Schulneulinge in der Stammschule Ludweiler ist um 10.30 Uhr auf dem Schulhof. Im Anschluss lernen die Kinder ihre Klassenräume kennen und können gegen 12 Uhr wieder auf dem Schulhof abgeholt werden. Für die anderen Klassen ist – an beiden Standorten – Unterricht von 8 bis 12.35 Uhr. In der Dependance Lauterbach ist die Begrüßungsfeier um 9 Uhr in der Lauterbachhalle, dann gehen die Kinder zum Kennenlernen in ihre Klasse und können gegen 10.30 Uhr auf dem Schulhof wieder abgeholt werden.