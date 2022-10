Tricksereien am Telefon : Stadtwerke Völklingen warnen vor Betrug

Völklingen Keine Kundendaten am Telefon preisgeben – das kann zu einem ungewollten Vertragswechsel führen.

„Aktuell erhalten die Stadtwerke Völklingen vermehrt Hinweise von Kunden, dass sie von Telefonbetrügern angerufen wurden“, heißt es in einer Pressemitteilung des städtischen Unternehmens. Die Anrufer geben sich als „Stadtwerke Völklingen“ aus fragen während des Telefonats auch nach Daten, die für den Abschluss eines Vertrags wichtig sind, jedoch ohne darauf hinzuweisen, dass es um einen Vertragsabschluss geht. Solche Daten sind etwa Name, Anschrift, Zählernummer und Kontodaten. „Diese Angaben werden missbraucht, um einen ungewollten Vertragswechsel zu einem fremden Energieanbieter mit überteuerten Preisen einzuleiten“, beklagen die Stadtwerke und mahnen zur höchsten Vorsicht am Telefon – „insbesondere dann, wenn nach persönlichen Daten gefragt wird.“ Pressesprecherin Isabelle Ahr betont: „Im Regelfall rufen die Stadtwerke ihre Kunden nicht an und falls doch, haben sie die entsprechenden Kundendaten zur Hand und müssen sie nicht am Telefon erfragen.“