Neue Leitung für die Leitungen : Neuer Geschäftsführer bei der Stadtwerke Netz GmbH

Völklingen Völklingen: Karsten Wünsche löst Thomas Klein ab.

Dr. Karsten Wünsche leitet seit 1. Juli die Stadtwerke Völklingen Netz GmbH. Thomas Klein wechselte, nach knapp drei Jahren in der Geschäftsführung, in den Ruhestand. Gemeinsam mit Anke Klein ist Wünsche nun für die Netzgesellschaft der Stadtwerke verantwortlich. Julian Wollscheidt, Geschäftsführer der Stadtwerke-Holding, sagt: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Kollegen und Sparringspartner. Er bringt viel energiewirtschaftliche Expertise mit, die wir für die Völklinger Netze und das Vorantreiben der Energiewende nutzen.“ In den vergangenen Jahren war der promovierte Ingenieur der Versorgungs- und Netztechnik vor allem in Unternehmen der Anlagentechnik und Biogasbranche tätig, zuletzt als Geschäftsführer der FEAG Sankt Ingbert GmbH, davor bei der Hitachi Zosen Inova Biomethan GmbH. Mit seinem Start bei der Netzgesellschaft kehrt der 50-Jährige zurück zu einem kommunalen Energieversorger, wo seine berufliche Laufbahn – bei Stadtwerken in Norddeutschland – begonnen hatte. „Ich freue mich darauf, meine Ideen und Impulse einzubringen“, sagt Wünsche, „der Ausbau, die Digitalisierung und Steuerung eines intelligenten Stromnetzes sowie die Sektorenkopplung sind die großen Netzaufgaben der Energiewende. Dazu werde ich beitragen.“