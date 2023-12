Stadtrat Völklingen tagt Auch im Rat geht’s um die Klinik

Der letzte Tagesordnungspunkt hat mit der Völklinger Oberbürgermeister-Wahl im kommenden Jahr zu tun: Auch wenn die drei Kandidaten bereits feststehen und zu ihnen auch die amtierende Oberbürgermeisterin gehört, so muss das Amt – so will es das Gesetz – dennoch ausgeschrieben werden. Der Rat muss jetzt noch über das Wann und Wo der Ausschreibung entscheiden, die Mitte Januar erfolgen soll. Theoretisch könnten dann also auch noch Bewerbungen eingehen, die nicht aus der Kommunalpolitik kommen. Das ist aber derzeit eher unwahrscheinlich.