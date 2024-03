„Laufen Gefahr, Versorgungslücken zu schaffen“ Stadtrat fordert mehr Geld für Völklinger SHG-Kliniken

Es hat ein paar Anläufe gebraucht, aber am Donnerstagabend war es im Völklinger Stadtrat soweit: Der Stadtrat verabschiedete einstimmig die Resolution „Standort schützen, Finanzierung sichern“, die den Völklinger SHG-Kliniken in Sachen Finanzierung den Rücken stärken soll. Die Resolution wird an Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD), Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und an die Bundestagsabgeordneten des Saarlandes überstellt.