Zukunft der Stahlindustrie Grüner Stahl – Stadtrat drängt auf Förderzusage

Da viele Bürgerinnen und Bürger in Stadt, Region und letztlich dem gesamten Saarland vor Existenzängsten stünden, hat sich der Rat – auf Initiative der SPD-Fraktion – in einer Resolution direkt an das Bundeskanzleramt, das Bundeswirtschaftsministerium sowie die saarländische Landesregierung gewandt: „Konkret geht es um die Folgen, die nach Einführung der CO 2 -Bepreisung eine Spirale der Änderung angestoßen hat, die von der Saarländischen Stahlindustrie auch völlig akzeptiert, angenommen und auch im Zuge der Transformation zu einem Wandel hin zu klimaneutraler Stahlerzeugung in Angriff genommen worden ist“, heißt es in der Resolution. Die entsprechenden Förderanträge seien gestellt, doch der positive Bescheid in Höhe der beantragten Mittel lasse jedoch auf sich warten. „Man ist an dieser Stelle komplett abhängig von politischen Entscheidungen und Zusagen“, moniert der Stadtrat.