Stadtbibliothek in Völklingen : Wo Menschen lesen und sich begegnen können

Völklingen Nach der Corona-Zwangspause startet die Stadtbibliothek in Völklingen mit einem neuen Mitmach-Projekt, um Bücher wieder mehr ins Gespräch zu bringen.

Zwei Monate zuvor hatte die Völklinger Stadtbibliothek, wie auch viele andere öffenliche Einrichtungen im Land, wegen des Coronavirus schließen müssen. Keine einfache Zeit für Kunden und Mitarbeiter. Nach Schmitts Ansicht habe die durch das Virus verordnete Zwangspause eines jedoch deutlich gezeigt: Bibliotheken sind mittlerweile viel mehr, als nur ein Ort, wo man Bücher ausleihen kann. In Zeiten von Internet, E-Readern und E-Books sind die Bibliotheken vor allem zu einem Ort der Begegnung geworden – „einem sozialen Ort“, wie sie Schmitt beschreibt. Durch die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen sei das mit der Begegnung natürlich schwieriger. „Das Verweilen mit einer Maske ist ja auch nicht sehr angenehm“, räumt Schmitt ein. Zudem dürfen sich nur wenige Besucher gleichzeitig in der Stadtbibliothek aufhalten und müssen Abstand voneinander halten. Dennoch würde man merken, dass sich die Menschen gerne in der Bibliothek aufhalten, sagt die Leiterin der Stadtbibliothek. So komme es immer wieder vor, dass einzelne Nutzer etwas länger blieben, um zu erzählen, was sie gerade beschäftigt, oder wie gut sie das Buch fanden, welches sie sich zuletzt ausgeliehen hatten. „Die Leute sind einfach froh, dass es uns auch während Corona gibt“, sagt Schmitt.