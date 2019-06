Mehr Dienstleistungen für die Bürger : Völklingen wirbt für sich im Internet

Völklingen Die Völklinger Stadtverwaltung hat das neue Internet-Angebot für Computer, Tablet und Handy vorgestellt.

Im Benutzermenü gibt es mehrere Themenschwerpunkte: „Service & Rathaus“, „Unsere Stadt“, „Bildung & Soziales“, „Kultur, Freizeit und Tourismus“, „Wirtschaft, Bauen und Umwelt“. Zusätzlich werden Pressemitteilungen zu aktuellen Themen in der Rubrik „Neues aus Völklingen“ veröffentlicht. Neu im Angebot sind auch eine Übersicht der Baustellen in der Stadt mit detaillierter Karte und das Ratsinformationssystem. Dort können die Bürger künftig sehen, wer im Stadtrat und in den Ausschüssen sitzt, welche Themen behandelt werden und wie die Fraktionen abgestimmt haben. Das sei ein deutliches Plus an Transparenz, betonte Blatt. Wichtige Dienstleistungen wie die noch freien Plätze im Völklinger Freibad und die aktuellen Wartezeiten im Bürgerbüro finden die Bürger natürlich auch auf der modernisierten Internetseite. Um den Tourismus anzukurbeln, gibt es ausführliche Informationen über das Weltkulturerbe und eine Übersicht, wo Touristen in Völklingen übernachten können.