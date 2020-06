Völklingen Wirtin ärgert sich über Verwaltung. Denn in Saarlouis seien solche Veranstaltungen erlaubt.

Am 6. Juni hätten die ersten Musiker auftreten sollen. Doch die Stadt Völklingen habe das untersagt. Sie versteht das nicht, denn gleichzeitig dürften auf der Vauban-Insel in Saarlouis solche Veranstaltungen stattfinden. Pressesprecher Sebastian Feß meint: „Grundsätzlich hält sich die kommunale Ortspolizei an die Rechtsverordnung und an die Empfehlungen, die seitens des Saarländischen Städte- und Gemeindetages (SSGT) ausgesprochen werden, sodass zumindest innerhalb des Regionalverbandes gleichlautende Regelungen getroffen werden.“ Der SZ liegt ein Schreiben des SSGT vor. Darin steht, dass das Gebot, Ansammlungen von Menschen zu vermeiden, auch die „Teilnahme an einer Musikdarbietung“ umfasst. Nach dem Hygieneplan der Landesregierung müsse der Lautstärkepegel außerdem so gering sein, dass sich Servicemitarbeiter und Gäste unterhalten können.