Weitere Maßnahmen wegen Corona : Neues Rathaus Völklingen kurzfristig geschlossen

Bleibt erst einmal zu. Wegen der sich ausweitenden Corona-Krise ist das Rathaus in Völklingen kurzfrisitg geschlossen wurden. Foto: BeckerBredel

Völklingen Auch die Tourist-Information und die Trauerhallen wurden infolge der sich ausbreitenden Corona-Pandemie geschlossen.

Die Stadt Völklingen legt eine härtere Gangart im Kampf gegen die sich ausbreitende Corona-Pandemie ein. Kurzfristig wurde nun das Neue Rathaus, sowie die Tourist-Information und die Trauerhallen in der Stadt für die Allgemeinheit geschlossen.

Die Schließung des Neuen Rathaus seit diesem Montag, 16. März, geschehe wegen präventiver Organisations- und Umbaumaßnahmen, damit sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch das städtische Personal bestmöglich vor einer Corona-Infizierung geschützt sei, wie die Stadt nun verkünden ließ. Während der Zeit des Umbaus ist das Rathaus für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. Eine Kontaktaufnahme sei aber weiterhin mittels Telefon (Zentrale: 06898/13-0) und per E-Mail möglich.

Voraussichtlich am Donnerstag, 19. März, wolle man das Neue Rathaus wieder öffnen, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt. Der genaue Öffnungstermin würde zudem auf der städtischen Internetseite veröffentlicht werden. Nach den Umbaumaßnahmen sei ein Besuch zur Erledigung von dringenden Behördengängen nur noch nach vorheriger Terminabsprache (telefonisch oder per E-Mail) möglich, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.