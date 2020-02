Öffentliche Sicherheit : Rathaus setzt einen Wachmann ein

Hagan Imranov versieht seit einem halben Jahr den Sicherheitsdienst im Völklinger Bürgerbüro. Seither gab es keine schweren Zwischenfälle. Foto: Becker&Bredel. Foto: BeckerBredel

Völklingen Völklinger Stadtverwaltung reagierte mit Sicherheitsdienst auf Trend zur Gewalt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Angriffe auf Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute sind oft in den Schlagzeilen. Aber auch anderen öffentlich Bediensteten wird zunehmend mulmig. Bei sogenannten Bedrohungslagen in der Arbeitsagentur rückte schon die Polizei an. Und in kommunalen Bürger­­ämtern machen die Sachbearbeiter ein Konfliktbewältigungstraining. Die Völklinger Stadtverwaltung verzeichnete im Rathaus ebenfalls einen Trend zur Gewalt und hat reagiert.

Seit einem halben Jahr ist ein Sicherheitsmann der Firma Sachs und Klein im Rathaus beschäftigt und zeigt Präsenz während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros: Hagan Imranov lauert nicht auf Streit am Schalter. „Er ist im Foyer zu sehen, spricht Kunden an, die etwas suchen und sucht den Dialog. Dabei ist er allein wegen seiner Sprachkenntnisse ein Glücksfall“, sagt Verwaltungsrat Timm Mathis.

Imranov spreche neben Deutsch auch Russisch, Türkisch, Bulgarisch, Moldawisch und verstehe die Menschen aus Aserbeidschan, wo er vor seiner Auswanderung Polizist war. In Moskau arbeitete er im Personenschutz, in Deutschland erst auf dem Bau. Er erkennt früh, wenn sich Ärger anbahnt, versteht, wenn in fremden Sprachen geflucht und geschimpft wird.

„Seit Herr Imranov bei uns ist, hat sich die Situation deutlich entspannt“, sagt Kevin Hewer, der Leiter des Bürgerbüros. Er ist froh, dass Imranov einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre hat und über sein Haustelefon und eine interne Notrufnummer immer erreichbar ist. So könne er aus nicht einsehbaren Büros anderer Abteilungen im Notfall gerufen werden und sehe an der Nummer, woher der Anruf kommt.

Eingreifen musste er erst zweimal, einen Randalierender begleitete er vor die Tür. Vorher wäre in solchen Fällen die Polizei gerufen worden, die seitdem im Rathaus nicht mehr gebraucht wurde. Handgreiflichkeiten gab es zwischen Imranov und aufgebrachten Bürgern noch nie, das gelte es unbedingt zu vermeiden. „Imranov ist sehr geschickt und regelt Streitigkeiten bislang gewaltfrei“, sagt Mathis.