Völklingen : Neue Fahrbahn für die Völklinger Pasteurstraße

In der Völklinger Pasteurstraße beginnt am 16. April die Fahrbahnerneuerung. Foto: picture-alliance/ dpa/Armin Weigel

Völklingen Wer in der Völklinger Pasteurstraße wohnt oder aus anderen Gründen dorthin möchte, muss sich in den kommenden Tagen auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Die Fahrbahn in der Pasteurstraße in Völklingen wird ab Freitag, 16. April, zwischen der Etzelstraße und der Robert-Koch-Straße erneuert. Zunächst wird von der Robert-Koch-Straße bis zur Rettungswache Völklingen am 16. April der Belag abgefräst und am 19. und 20. April die Fahrbahn asphaltiert. Vom 26. bis zum 28. April wird dann der Abschnitt von der Rettungswache bis einschließlich des Verkehrskreisels Etzelstraße erneuert. Während der Bauarbeiten wird die Straße gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert. Das teilt die Stadt mit.