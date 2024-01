Auf Spurensuche Wo ist eigentlich der Warndt?

Der Warndt aus der Sicht des 16. Jahrhunderts: Ein Ausschnitt der Lothringen-Karte , die der berühmte Karten- und Globenhersteller, sowie Landvermesser Gerhard Merkator 1564 im Auftrag des Lothringer Herzogs Karl III. fertigte. Zur Karte gehört ebenfalls der „Warnet-Walt“ (Warndt-Wald), erstaunlicherweise auch in einem großen Bereich rechts der Saar, dabei wird er heute nur links der Saar verortet . Von der SZ rot nummeriert sind hier die Saar (1), Saarbrücken (2), Völklingen (3) und auch Forbach (4) in einem Bogen der Rossel, die hier fälschlich bei Saarbrücken statt Völklingen in die Saar mündet.

Foto: Landesarchiv Saarbrücken/Sammlung Hellwig