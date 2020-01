Heimatkunde : Spurensuche zu historischem Haus mit historischem Inhalt

Das Alte Bürgermeisteramt in Ludweiler ist heute das Zuhause des Glas- und Heimatmuseums Warndt. Ein neues Buch erzählt erstmals die Geschichte des Amtsgebäudes. Foto: Hans Ulrich

Völklingen Das alte Bürgermeister-Amtsgebäude in Ludweiler, heute das Heimatmuseum Warndt, war ein kaum erforschtes Baudenkmal. Das hat sich nun geändert.

Es enthält ein Museum, steht in der Denkmalliste des Saarlandes – und ist doch selbst kaum erforscht: Das ehemalige „Bürgermeister-Amtsgebäude“ in Ludweiler. Der Ort war bis 1974 – mehr als 350 Jahre – eine selbstständige Gemeinde und ist seither ein Stadtteil von Völklingen. Das Gebäude ist das Zuhause des Glas- und Heimatmuseums Warndt, betrieben vom Heimatkundlichen Verein Warndt. Dessen zweiter Vorsitzender Roland Isberner hat sich an die Erforschung des „eigenen“ Gebäudes gemacht und nun dazu das Buch „Das Amtsgebäude Ludweiler Warndt“ veröffentlicht. Herausgeber ist der Verein.