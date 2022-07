Bauarbeiten : Staugefahr ab heute auf der A 620 bei Völklingen – Das kommt auf Autofahrer zu

Die A 620 bei Wehrden wird gesperrt. Foto: Ruppenthal

Völklingen Ab diesem Freitag ist der Autobahn-Abschnitt zwischen Völklingen-Mitte und Wehrden gesperrt. Was das die kommende Zeit bedeutet.

Die A 620 wird vom 1. Juli bis 7. August zwischen den Anschlussstellen Wehrden und Völklingen-Mitte gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten. Betroffen sind nacheinander beide Richtungsfahrbahnen. Vorgesehen sind drei Bauphasen.

Die erste Bauphase beginnt am Freitag, 1. Juli, um 9 Uhr und endet am Montag, 11. Juli, um 20 Uhr. Gesperrt ist in dieser Zeit die Richtungsfahrbahn Saarbrücken zwischen Wehrden und Völklingen. Die Autobahnauffahrt Geislautern ist gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Völklingen-Wehrden ausgeleitet und auf den Landstraßen 387 sowie 271 über Wehrden, Geislautern und Fürstenhausen zur Anschlussstelle Völklingen-Mitte geführt. Die Grünphasen der Ampeln auf der Umleitungsstrecke werden an die geänderten Verkehrsströme angepasst.

Die zweite Bauphase beginnt am Dienstag, 12. Juli, um 9 Uhr und endet am Donnerstag, 21. Juli, um 24 Uhr. In dieser Zeit ist die Richtungsfahrbahn Luxemburg zwischen Völklingen und Wehrden gesperrt. Der Verkehr erhält bereits in Saarbrücken vor der Ausfahrt Westspangenbrücke die Empfehlung, das Autobahndreieck Saarlouis ab der Anschlussstelle Westspangenbrücke über den Ludwigsbergkreisel, die A 623 und die A 8 anzufahren.

Der auf der Autobahn verbleibende Verkehr wird an der Anschlussstelle Völklingen-Mitte ausgeleitet, auf der L 136 und der B 51 über Völklingen nach Bous geführt. Die Autofahrer werden von dort auf der L 168 und L 271 über Wadgassen zur Autobahn zurückgeführt.

Für Autos ist ab der Anschlussstelle Völklingen-Mitte eine alternative Route möglich: Sie führt auf der L 271 über Fürstenhausen, Geislautern, Wehrden und auf der L 387 bis zur A 620-Anschlussstelle Wehrden in Fahrtrichtung Luxemburg. Diese Verkehrsführung ist nicht Bestandteil der offiziellen Umleitung. Dennoch werden auch hier die Grünphasen der stationären Ampeln angepasst, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.