Völklingen : Motorradfahrer kam bei Unfall glimpflich davon

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Völklingen Bei diesem Unfall hätte man auch mit schwersten Verletzungen für den beteiligten Motorradfahrer rechnen können, doch er kam mit leichten Blessuren davon: Der 52-Jährige war am Freitagabend mit seiner Maschine in der Saarbrücker Straße im Völklinger Stadtteil Fürstenhausen unterwegs gewesen, „als eine 30-jährige Frau aus Völklingen unmittelbar vor ihm mit ihrem Pkw vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr anfuhr“, heißt es im Polizeibericht.

