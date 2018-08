später lesen Auf Abruf und gegen Gebühr SPD: Stadt soll Grünschnitt auch privat abfahren Teilen

Der SPD-Ortsverein Innenstadt hat angeregt, dass die Stadt gegen Gebühr auch bei Privatleuten Grünschnitt abfährt. Mehrmals im Jahr, heißt es in einer Pressemitteilung, fielen nach intensiven Schnittarbeiten auf der eigene Parzelle Gartenabfälle an, die aufgrund der Menge nicht in die grüne Tonne passten.